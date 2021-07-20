جامعة بني سويف التكنولوجية: ربط التعليم بسوق العمل وفرصة لطلاب الدبلوم

تعد جامعة بني سويف التكنولوجية، إحدى ثلاث جامعات على مستوى جمهورية مصر العربية، تم افتتاحها قبل أقل من عامين، لربط الدراسة والتعليم بسوق العمل، حيث تقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية وفق مجموع يتم تحديده وبعد إجراء اختبار قدرات فى اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي، وبها معامل مجهزة حيث تم إتاحة برنامجين بالجامعة هما: «الميكاترونكس» و«تكنولوجيا المعلومات والحاسبات»، وتم وضعه وفق المعايير الكورية من خلال جامعة كوريا تك، طبقاً للمواصفات العالمية.

جامعة بني سويف التكنولوجية حُلم يتحقق لربط التعليم بسوق العمل

وتقع جامعة بني سويف التكنولوجية بعد 4 كيلومترات من مدينة بنى سويف القديمة، وتحديداً فى منطقة «شرق النيل»، حيث بدأت الدراسة بها قبل عامين، ليتحقق حلم خبراء التعليم والاقتصاد والصناعة، بإتاحة تعليم مرتبط بسوق العمل، وأنشئت الجامعة على مساحة أكثر من 13 ألف مربع، يمثل الجزء المبنى منها 2200 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية، منها عيادة طبية بها طبيب وتمريض، و24 معملاً، و22 قاعة دراسية ما بين 50 إلى 100 طالب، بها معامل مجهزة بالتعاون مع الجانب الكورى، ويتم قبول طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة وفق تنسيق يجرى الإعلان عنه يعقبه اختبار قدرات فى اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلى، ويحصل الطالب على دبلوم عام مهنى فى حال اكتفائه بدراسة عامين فقط أو بكالوريوس فى تكنولوجيا التخصص لو استمرت دراسته 4 أعوام".

الدراسة بجامعة بني سويف التكنولوجية تعتمد على التدريب بنسبة 60ً%

وتهتم الجامعة بالتدريب بصفة عامة، والذى يحتل 60% من الدراسة، وذلك من خلال بروتوكولات جارٍ توقيعها مع المصانع المعنية بالبرامج الخاصة بنا، تحت إشراف الجانب الكورى، بالإضافة إلى توفير الجامعة لجميع الأنشطة المختلفة.

سبب تواجد الجامعة التكنولوجية بمحافظة بني سويف

وكان موقع بني سويف المتميز سببا رئيسيا في اختيار مكان الجامعة التكنولوجية بها، كذلك أنها من المحافظات الواعدة عالمياً فى مجال الصناعة، وهو ما يبرهن على وجود كبرى الشركات العالمية بها حالياً، حيث تمتلك المحافظة ثمان مناطق صناعية كبرى أهمها منطقتا كوم أبوراضى وبياض العرب الصناعية. بالإضافة إلى مناطق الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ووجود كبرى الشركات العالمية على أرضها منها شركة سامسونج للإلكترونيات والعربى للأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مصانع الأسمنت، حيث تمثل المحافظة نسبة النصف تقريباً من إنتاج مصر من الأسمنت، فكل تلك المشروعات بحاجة إلى فنيين وتكنولوجيين مدربين على أعلى مستوى، فضلاً عن البدء فى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية أو الزراعات المحمية على مساحة 62 ألف فدان جنوب المحافظة والتى بحاجة إلى تكنولوجيين مهرة فى تكنولوجيا الرى والصوب الزراعية.

تضم جامعة بني سويف التكنولوجية ملاعب رياضية وقاعات دراسة ومعامل

وتضم جامعة بني سويف التكنولوجية في طابقها الأول القاعات الدراسية المكيفة، التى تحتوى على شاشات عرض ذكية وأجهزة «داتا شو»، وإمكانيات على أعلى مستوى، إلى جانب أجهزة الحاسب الآلى المتطورة داخل المعامل، وعيادة طبية تضم طبيباً وممرضات، ومصاعد كهربائية ومكاتب إدارية ورعاية شباب وعلاقات عامة وغرفاً لاستقبال الزائرين وأولياء الأمور، وفى الطابقين الثانى والثالث قاعات للتدريب وصالات انتظار وغرف للترفيه وكافتيريا، ومكتبة تحوى عدداً كبيراً من الكتب والمراجع العلمية المتخصصة، كما تضم الجامعة ملعبًا لكرة القدم وآخر لممارسة الأنشطة الرياضية الأخرى، بالإضافة إلى المساحات الخضرات الكبيرة المنتشرة داخل الجامعة.