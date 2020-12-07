جامعة بني سويف التكنولوجية تشارك في حملة مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت جامعة بنى سويف التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة، ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، فى إطار حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف.

شارك الحضور النائبة الدكتورة منى عبدالله عضو مجلس النواب، ونرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، والعميد محمد درويش من وحدة حقوق الانسان بمديرية أمن بنى سويف، والدكتورة غادة طوسون عضو المجلس القومي للمرأة، وشيماء كرم مسئول وحدة العنف ضد المرأة بديوان عام المحافظة وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة.

حضر فعاليات الندوة الدكتور محمد قايد عميد الكلية ووكلاء والكلية ومنسقى الاقسام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من الطلاب وسط إجراءات احترازية لمنع العدوى بفيروس كورونا.

في البداية رحب رئيس الجامعة بالحضور معبرًا عن سعادته بمشاركة جامعة بني سويف التكنولوجية في فعاليات حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيدًا بدور المرأة المصرية وأنها تمثل الأسرة ككل ومشيدًا أيضًا بفرع المجلس القومى وما يقدمه من دعم وتنمية لقدرات ومهارات المرأة ببنى سويف.

وأكدت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة فرع بنى سويف، على أن الهدف من هذه الحملة هو لقاء أكبر عدد من الفئات العمرية المختلفة وتنفيذ عدد كبير من الانشطة لحل الكثير من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمرأة ومن هذه المشكلات الزواج المبكر والزواج غير الموثق وارتفاع معدلات الطلاق داخل القرى ومشكلات المرأة المعيلة وقضايا الاحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة.

وأكدت ان على وجود انشطة مشتركة في المستقبل القريب بين المجلس القومي للمرأة وجامعة بنى سويف التكنولوجية للمشاركة في انشطة المجلس لايجاد حلول لهذه المشكلات.

وخلال كلمتها شكرت النائبة منى عبد الله رئيس الجامعة لدعوته وأكدت على تكاتف كل مؤسسات الدولة لرفع وعي المواطن مشيرة إلى أن حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة إحدى الأنشطة التى تنفذها جميع المؤسسات لتحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسيين.

وأشارت إلى الاستخدام السئ التكنولوجيا من خلال مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة للضغط والتشهير والابتزاز والتي تعتبر أحد وسائل العنف الموجه ضد المرأة.

أكد العميد محمد درويش من وحدة حقوق الانسان بمديرية أمن بنى سويف خلال كلمته على أهمية عدم وضع أي بيانات أو صور شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات والبرامج لمنع استخدامها فى الابتزاز والتشهير، كما أشار إلى ضرورة عدم التعامل مع الرسائل المجهولة مبينًا ضرورة الابلاغ عن هذه الجرائم خاصة في ظل سرية البلاغات لمثل هذه الجرائم.

وأوضحت شيماء كرم مسئول وحدة العنف ضد المرأة بديوان عام المحافظة بعض نماذج الشكاوى المقدمة للوحدة وكيفية تعامل الوحدة معها عن طريق الاستعانة بكافة الجهات المعنية.

وفي نهاية الندوة شكر الدكتور محمد قايد عميد الكلية، الحضور، مؤكدًا على إقامة العديد من هذه الفاعليات بالكلية لتوعية الطلاب بدور المرأة والمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تزيد من رفع الوعي لديهم.