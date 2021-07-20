كندا تقرر فتح حدودها أمام الأمريكيين الذين تلقوا لقاح كورونا

أعلنت السلطات الكندية أمس الاثنين، أنها ستسمح للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول البلاد في غضون ثلاثة أسابيع، ومن خلال بيان لها قالت وكالة الصحة العامة الكندية، إن المواطنين الأمريكيين الذين تم تطعيمهم قبل 14 يومًا على الأقل، ويستوفون متطلبات الدخول الأخرى، يمكنهم عبور الحدود الشمالية لأمريكا بدءًا من الساعة 12:01 صباح يوم 9 أغسطس القادم.

وسيحتاج المسافرون إلى الحصول على تطعيمات كاملة من أحد اللقاحات المعتمدة من الحكومة الكندية، وهي «فايزر، مودرنا، أسترازينيكا وجونسون آند جونسون»، فيما قالت الوكالة إن الأطفال الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والذين لم يتم تطعيمهم، قد يدخلون أيضًا طالما أنهم برفقة أحد والديهم، أو ولي أمرهم المحصن بالكامل، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

فيما سيكون المسافرون من بقية دول العالم مؤهلين أيضًا لدخول كندا بدءًا من 7 سبتمبر القادم، شريطة أن تظل وبائيات «كوفيد -19» الكندية مواتية، وفقًا لبيان وكالة الصحة، وحذر البيان من أن الحدود يمكن أن تغلق مرة أخرى، في أي لحظة، إذا سارت الأوضاع إلى الأسوأ.

فيما قالت وكالة الصحة الكندية بإن الإجراءات الحدودية تظل عرضة للتغيير مع تطور الوضع الوبائي، مضيفة: «بينما نبدأ في الترحيب بالمسافرين المطعمين بالكامل من الولايات المتحدة، ستواصل حكومة كندا مراقبة الوضع وتقديم نصائح سفر محدثة للكنديين»، وكانت أغلقت كندا حدودها في مارس من العام الماضي، حين كان العالم في غمرة مواجهته تفشي جائحة «كوفيد-19».