إمام مسجد بورسعيد: الأضحية شعائر يتقرب بها العبد إلى ربه

استعرض إمام مسجد «لطفي شبارة»، بحى الشرق في بورسعيد، أهمية الأضحية في خطبة عيد الأضحى ببورسعيد، اليوم، مؤكدا أن تلك الشعائر تدخل البهجة والسرور على نفوس المسلمين.

وقال إمام المسجد، خلال الخطبة، إن أضحية العيد هى قربان إلى الله أسوة بنبى الله إبراهيم عليه السلام، وأضاف: «هنيئا لمن تقبل الله منه الأضحية لأنها تأتي للمسلم يوم القيامة ستر وحجاب له من النار».

كما تطرق إمام المسجد ببورسعيد إلى تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، قسم منها للفقراء والمساكين وأخر للهدايا وثالث والأخير يحتفظ به صاحب الأضحية لنفسه، مشيرا إلى أن الأضحية عبارة عن شعائر يتقرب من خلالها الإنسان إلى الخالق، فتقبل من أحدهم ولا تقبل من الآخر.

أهمية الأضحية في نشر مشاعر المشاركة والمودة

وأكد أن الأضحية لها أهميتها في نشر مشاعر المودة ولو أن الله لم يأمر جبريل عليه السلام برفع الكبش العظيم على عنقه ليفتدي به سيدنا اسماعيل لضحى الآباء بأبنائهم قربانا إلى الله.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى للوقوف ميدانيآ على الأعمال الجارية، رافقه خلال الجولة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي المنطقة بعيد الاضحى المبارك مبديا سعادته بتواجده وسط أهالي حي الضواحي، واطلع المحافظ على حجم ومعدلات الأعمال التى تمت حتى الآن داخل منطقة فاطمة الزهراء، واستمع لشرح تفصيلى من الجهات المختصة عن تفاصيل إنجاز العمل طبقا للخطة الزمنية المقررة، حيث وصل العمل لمراحل متقدمة فى مختلف الاتجاهات التى تشهد تطوير بالمنطقة.