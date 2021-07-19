عقوبة ذبح الأضحية خارج المجازر.. اعرفها

فرحة الأعياد وخاصة التي لها طابع ديني تختلف عن باقي المناسبات الأخرى، ويعد عيد الأضحى أحد أهم الأعياد التي ينتظرها المسملون بفارغ الصبر من عام لآخر، لما له من شعائر خاصة تتعلق بذبح الأضحية، التي وضع القانون لها روابط وضوابط من أجل إحكام شريعة الذبح، وحال المخالفة تطبق على الفور عقوبة ذبح الأضحية خارج المجازر، وهذا ما نوضحه خلال السطورالتالية:

عقوبة مخالفة الذبح بالمخالفة

ويوضح المحامي أيمن محفوظ، عقوبة ذبح الأضحية خارج المجازر قائلًا إن القانون وضع اشتراطات على ذبح الأضاحي بأن تكون في المجازر الخاصة، وحظرت المادة ( 136) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والتي نصت: «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر، ووضعت المادة 143 مكرر من ذات القانون عقوبه على كل مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة تصل الي 500ج أو بإحدى هاتين العقوبتين».

تجريم ذبح الأضحية خارج المجازر

وأضاف«محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك قرار وزاري بتجريم الذبح خارج المجارز برقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة سنة والغرامة، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى المتعلقة بقانون البيئة وإشغال الطريق، وتلك العقوبات تتعدد بعقوبه الغرامة التي تصل إلى 10 آلاف جنيه، موضحًا أن هذا ليس إلا للمحافظة على الصحة العامة وعدم انتشار الأمراض خاصة في موجه انتشار الأوبئة التي اجتاحت الكون كله في السنين الأخيرة، «علينا ألا ننسى المبدأ الديني العام لاضرر ولا ضرار، فإن ذبح الأضحية لابد ألا يتعارض مع سلامة المجتمع وصحته».

إقامة الشوادر

وفيما يتعلق بظاهرة إقامة الشوادر مع اقتراب عيد الأضحى، أكد اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، في وقت سابق، أنّ إقامة أي شوادر لبيع اللحوم والخراف بشكل مخالف للقانون ودون أي تصريح يتم تحرير محضر بيئة وغرامة من ألف إلى 20 ألف جنيه، وفق القانون رقم 4 لسنة 1994، فضلا عن تحرير محضر إتلاف رصيف وإشغال بمساحة مختلفة، بالإضافة إلى قيام أجهزة المحافظة بإزالة الشادر على الفور.