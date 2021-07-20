لأول مرة.. محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الأضحي المبارك بقرية أبو حزام

أدى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمان السعيدية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور كل من اللواء طارق رسلان، ومحمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي، وذلك للمرة الأولى في محافظة قنا التي يؤدي فيها محافظ الإقليم صلاة العيد خارج مدينة قنا، لبعث رسائل طمأنينة لأهالي القرية ومواطني المحافظة عمومًا.

ووجه محافظ قنا، التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وأبناء المحافظة بصفة خاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة استمع «الداودي» إلى خطبة العيد، وألقاها فضيلة الشيخ محمد الطراوي، بعنوان «عيد الأضحى يذكرنا»، وتحدث فيها عن التسامح والرحمة والعفو، ودعا الحاضرين إلى نبذ العنف وتعزيز المحبة والمودة فيما بينهم، واختتم الخطبة بالدعاء لمصر وأهلها بدوام التقدم والاستقرار، وأن يرفع عن مصرنا الغالية والعالم البلاء والوباء.

وفي الختام، حرص محافظ قنا على تبادل التهنئة بعيد الأضحى، مع أهالي القرية وسط سعادة غامرة منهم بتواجده بينهم، متمنيا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، مناشدًا إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، واستمع إلى مطالب عدد من المواطنين بتطوير القرية وتحسين مستوى الخدمات بها، ووعدهم بدراستها ومدى إمكان تنفيذها في أقرب وقت.