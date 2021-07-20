محافظ قنا يقدم واجب العزاء لعائلة العوامر في ضحايا حادث «أبو حزام»

قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، واجب العزاء لعائلة «العوامر»، بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، فى حادث مقتل عدد من أفراد العائلة فى يونيو الماضي، وذلك عقب آدائه صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد القرية.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، واللواء طارق رسلان، ومحمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ، والعقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكرى للمحافظة، و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي.

وتقدم محافظ قنا ومرافقوه بخالص العزاء والمواساة لكبار العائلة وأسر المتوفيين، داعين الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيين أن يحفظ الله القرية وأهلها من كل سوء.

ودعا «الداودي»، كبار العائلات بالقرية والعقلاء وذوى الرأى الرشيد إلى تبنى فكرة المبادارات الإجتماعية لنبذ العنف والخلافات، وتعزيز أواصر الود والترابط بين العائلات وبعضها البعض، لتحقيق السلام الإجتماعي حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية العمل بخطوات جادة نحو تطوير وتنمية القرية وتحسين مستوى الخدمات بها.