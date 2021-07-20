«الصحة» تعلن وصول 25 مليون جرعة جونسون آند جونسون خلال أيام

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنَّ أول دفعة من شحنة من لقاح جونسون آند جونسون ستصل مصر خلال أيام، فمن المتوقع أن تصل تقريبًا الشحنة كاملًة وتقدر بـ25 مليون جرعة على عدة دفعات وليس كشحنة واحدة، وذلك من مصنع «جونسون آند جونسون» في جنوب إفريقيا

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه بمجرد وصول الدفعة الأولى، ستخضع للاختبار المعملي في هيئة الدواء المصرية للحصول على موافقة الاستخدام الطارئ للقاح طرحه في مراكز التطعيم والتلقيح، حيث يتسم لقاح «جونسون آند جونسون»، بكونه جرعة واحدة فقط، وسيتمّ طرح اللقاح في مراكز التطعيم، وأيضًا سيكون متوفرًا في مراكز أغراض السفر، التي خصصتها وزارة الصحة للأشخاص الراغبين في السفر.

فئات لن تحصل على لقاح جونسون آند جونسون

وفي وقت سابق، كشف الدكتور إسلام عنان خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنَّ الفئات التي لن تحصل على لقاح جونسون آند جونسون هي الفئات التي لا تحصل على لقاح إسترازينيكا، وهم أصحاب الأمراض المناعية أو لديهم أورام سرطانية.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، كشف أن كبار السن في مصر يقترب عددهم من 8.2 مليون نسمة ولهم الأولوية وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة من سكر وضغط وقلب في الحصول على اللقاح، موضحًا أنَّ اللقاح يقلل بنسبة 80% تداعيات الإصابة بكورونا.

والممنوعون من تناول اللقاح، هم الأطفال الذين يبلغون أقل من 18 عامًا، والمرضعات لو أنَّ عمر الطفل أقل من 6 أشهر، ومن لديهم أي أعراض لأمراض تنفسية، أو حال إصابة الشخص بفيروس كورونا، حيث ينتظر لـ30 يومًا بعد التعافي، بعدها يمكنه الحصول على اللقاح.