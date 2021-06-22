لقاح جونسون اند جونسون.. 25 مليون جرعة في الطريق و3 فئات لن تحصل عليه

أعلنت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أن لقاح جونسون اند جونسون ضمن خطتها وأولويتها، مؤكدة أن تأمين حصة مصر من لقاح جونسون اند جونسون مهم للغاية، وهناك اتفاقية تم التوقيع عليها علي توريد 25 مليون جرعة للقاح جونسون اند جونسون خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن التوسعات التي تعمل الدولة عليها لتطعيم أكثر من 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، حتي يتم السيطرة على الفيروس والتحكم فيه، فكلما تم تطعيم أكبر عدد ممكن المواطنين، قلت فرص انتشار الفيروس، كما قل معدل الوفيات، وفقا للدراسات التي اطلعت عليها الوزارة ممثلة في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

الفئات التي لن تحصل على لقاح جونسون أند جونسون

ومن جانبه، كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ الاقتصاديات بالصحة والأوبئة، أن لقاح لقاح جونسون أند جونسون من أهم اللقاحات المطروحة من قبل شركات الأدوية العالمية، نظرا لارتفاع معدل فعاليته التي تصل لأكثر من 88%، كما أنه يعتمد علي نفس تكنولوجيا لقاح استرازينيكا ولكن معدل التعرض للإصابات بالجلطات فقيرة جدا وتصل إلى 1 في المليون.

وتابع "عنان" في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللقاح عبارة عن جرعة واحدة وهو يختلف عن اللقاحات المتوفرة مثل لقاح سينوفارم ولقاح استرازينيكا حيث يفصل بين الجرعتين مدة زمنية، في لقاح سينوفارم تكون 21 يوما، ولقاح استرازينيكا تصل إلى 3 شهور، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية للمواطنين من خلال فريق طبي متخصص.

وأضاف أستاذ الاقتصاديات بالصحة والأوبئة، أن لقاح جونسون اند جونسون يحفظ في درجة حرارة عالية، ولا نحتاج إلى درجة معينة كلقاح فايزر أو مودرنا، مما يجعله من اللقاحات التي حظيت باهتمام من قبل المنظمات الصحية على مستوى العالم.

وأشار «عنان» إلى أن الفئات التي لن تحصل على لقاح جونسون اند جونسون هم الفئات التي لا تحصل علي لقاح استرازينيكا، وهم: أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض.