برودي يتعاون مع أندرسون بعد The French Dispatch

ينضم الممثل الأمريكي أدريان برودي إلى فيلم المخرج ويس أندرسون القادم، من بطولته بيل موراي وتيلدا سوينتون، ليكون بمثابة ثاني عمل يجمع ثلاثي الممثلين مع المخرج الأمريكي بعد فيلم «The French Dispatch»، الذي عرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

وسبق وتعاون برودي مع أندرسون في عدد من الأعمال منها «The Grand Budapest Hotel» و «Fantastic Mr. Fox»، وأوضح موقع «ديدلاين» في تقرير أن تصوير الفيلم الجديد سيكون في إسبانيا، بينما يتولى ويس أندرسون كتابة وإخرج الفيلم.

ويعمل برودي حاليا في فيلم عن السيرة الذاتية لمارلين مونرو، والمتوقع إصداره في وقت لاحق من هذا العام، على شبكة «نتفليكس»، كما أنه سيكون ضيف الشرف في الموسم الثالث من «Succession»، كما يجسد شخصية بات رايلي في سلسلة محدودة من «HBO» أثناء تدريبه لفريق «لوس أنجلوس ليكرز» في الثمانينيات، بالإضافة إلى المشاركة في مسلسل الرعب «Chapelwaite»، وهي سلسلة تلفزيونية رعب أمريكية مقبلة تعتمد على القصة القصيرة «الكثير من القدس» للكاتب الأمريكي ستيفن كينج.

وشارك فيلم «The French Dispatch» في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي، حيث كان من المقرر أن يشارك الفيلم في النسخة السابقة من المهرجان، إلا أن تم سحبه بسبب جائحة «كورونا»، وحددت الشركة المنتجة للفيلم يوم 22 أكتوبر المقبل لطرحه في دور العرض السينمائي حول العالم.

وحظى الفيلم باستقبال جيد عند عرضه الأول في المرجان بالرغم من عدم حصوله على جوائز في ختام المهرجان. ويتابع الفيلم 3 قصص مختلفة عن المكتب الأجنبي الفرنسي لإحدى الصحف الخيالية في مدينة كانساس الأمريكية، خلال عشرينات القرن الماضي، ويضم الفيلم في بطولته مجموعة ضخمة من النجوم من بينهم تيموثي شالاميت، فرانسيس ماكدورماند، أدريان برودي، وإدوارد نورتن.