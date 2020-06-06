بعد اختيار فيلمه في "كان" 2020.. معلومات عن المخرج ويس أندرسون

يواصل المخرج ويس أندرسون، تألقه، فبعد تقديمه عدد من الأفلام الناجحة التي ترشحت وحصدت عدد كبير من الجوائز الهامة، يعود هذا العام بقوة، من خلال فيلم The french dispatch، والذي اختارته إدارة مهرجان كان، ضمن قائمة اختياراتها الرسمية النهائية لعام 2020.

ولد المخرج ويس أندرسون بولاية تكساس بأمريكا، عام 1996، ودرس الفلسفة، وبدأ دخوله عالم الأفلام عام 1993، من خلال كتابة وإخراج عدد من الأفلام القصيرة.. أولها Bottle Rocket.

أخرج "أندرسون" 18 فيلما وكتب 17 وشارك في إنتاج 13 فيلما، بحسب موقع IMDB وترشح لأكتر من 170 جائزة خلال مشواره السينمائي، وحصد أكثر من 70.

ترشح ويس أندرسون لجائزة أوسكار 7 مرات، ولجولدن جلوب مرتان، ولبافتا 7 مرات.

من أشهر الأفلام التي كتبها وأخرجها The Grand Budapest Hotel والذي ترشح لجائزة أوسكار كأفضل فيلم، وأفضل سيناريو أصلي وأفضل مخرج.

ومن بين أفلامه التي نالت ترشيحات لجوائز مختلفة، Isle of Dogs ،Moonrise Kingdom ،Fantastic Mr. Fox ،The Royal Tenenbaums.

ويعتبر فيلم french dispatch التعاون الرابع بين المخرج والشركة المنتجة Searchlight Pictures، والفيلم من تأليفه أيضا.

تدور أحداث الفيلم عام 1950، حول مجموعة من الصحفيين في جريدة أمريكية مقرها مدينة فرنسية، وتنشر القصص في مجلة "the French Dispatch"، وهو من نوعية أفلام الدراما الكوميدية.. ومن بطولة تيموثي شالاميت، وسيرشا رونان، وسيسيلي دي فرانس، وإليزابيث موس.