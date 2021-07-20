دار الإفتاء تصدر بطاقات تهنئة عيد الأضحى.. اعرفها «صور»

نشرت اليوم دار الإفتاء المصرية، عددا من بطاقات تهنئة عيد الأضحى المبارك وذلك عبر صفتحها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما نشرت صيغة تكبيرات عيد الأضحى أيضا.

بطاقات تهنئة عيد الأضحى

وفيما يتعلق بموضوع بطاقات تهنئة عيد الأضحى فقد تضمنت تلك البطاقات عبارات مثل «عيد مبارك كل عام وأنتم بخير» و«عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير» و« عيد أضحى مبارك»، مصحوبة بصور مختلفة ممهورة بشعار دار الإفتاء وتصميمات لخروف العيد وعبارات باللغة الإنجليزية كالتالي:

تكبيرات عيد الأضحى

وبخلاف موضوع بطاقات تهنئة عيد الأضحى المبارك فقد نشرت دار الإفتاء، اليوم، صيغة تكبيرات عيد الأضحى وهي كالتالي «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

تكبيرات عيد الأضحى

دار الإفتاء لم تكتف بنشر صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، بل بثت فيديو بعنوان «تكبيرات العيد تكبيرات المصريين» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي كالتالي:

وقت ترديد تكبيرات عيد الأضحى

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالا عبر موقعها الرسمي مفاده «ما حكم تكبير العيدين؟ ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ وهل هناك تكبير في أيام التشريق؟ وهل يكبر الشخص منفردًا أم في جماعة؟ وهل يكون دبر الصلوات المكتوبة -أى بعد انتهاء الصلاة مباشرة؟ وما صيغته؟»، وجاء الجواب من خلال أمانة الفتوى عبر موقع الدار.

وقالت الإفتاء إن التكبير في العيدين سُنَّة عند جمهور الفقهاء؛ قال الله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وحُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر، وقال سبحانه في آيات الحج: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، وقال أيضًا: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: 37]، وحُمِل الذكر والتكبير في الآيات السابقة على ما يكون في عيد الأضحى.