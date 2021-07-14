قبل أيام قليلة من قدوم العيد، يبحث المسلمين عن تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، لمتابعة تكبيرات العيد التي يستحب ترديدها خلال أيام التشريق والعشر الأوائل من ذي الحجة، فضلا عن كونها من مظاهر الاحتفال بهذه الأيام المباركة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك.

تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

ويحرص المسلمون من كل أنحاء العالم بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك عن طريق التكبيرات والتهليلات وتشغيل القنوات الإسلامية التي تنقل التكبيرات.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 10728.

كما يوجد قنوات عديدة تنقل التكبيرات بث مباشر من أبرزها:

قناة السعودية قرآن

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

قناة كنوز

التردد: 10728.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تكبيرات عيد الأضحى

تكبيرات عيد الأضحى: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».