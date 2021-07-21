سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-7-2021 في البنوك المصرية

اختلف سعر اليورو في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم بالتزامن مع إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي تستمر حتى السبت المقبل، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها المتنوعة متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.42 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ووصل سعر اليورو في بنك مصر 18.42 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي إلى 18.45 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib نحو 18.46 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.48 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وشهد سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.43 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنوك وفق آخر تعاملات قبل اليوم بنحو:

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.