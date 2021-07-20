سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-7-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم، مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سجل في البنك المركزي نحو 18.48 جنيه للشراء، وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن»، للمتابعين والقراء، نرصد متوسط سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 20 يوليو الحالي مقابل الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك المركزي إلى 18.45 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنك cib

وصل سعر اليورو في بنك cib نحو 18.46 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.48 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وشهد سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.43 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي 18.42 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وأخيرا وصل سعر اليورو في بنك مصر 18.42 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنوك بنحو:

سعر الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وفيما وصل الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.