شواطئ فايد تستعد لاستقبال المصطافين في إجازة عيد الأضحى

استعدت الشواطئ في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال المصطافين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنهى مسؤولو الشواطئ والأندية أعمال التطوير والتجهيز داخل الشواطئ خلال الأسبوع الماضي لاستقبال الزائرين من المحافظات المجاورة.

العاملون في الشواطئ: رفع درجة الاستعداد

وقال إبراهيم حسين أحد العاملين في شواطئ فايد، إن الشواطئ والأندية تنقسم إلي جزئين منها ماهو حكومي تابع إلي محافظة الإسماعيلية والجزء الآخر خاص يستأجره آخرون كحق انتفاع.

وتابع أن الجميع استعد لموسم أجازة عيد الأضحى المبارك لتعويض إجازة عيد الفطر الماضي والتي صدر فيها قرار بإغلاق الشواطئ نهائياً.

زيادة الطاولات وتطبيق الإجراءات الاحترازية

وتابع: «في هذا الموسم نعمل مع تطبيق الإجراءات الاحترزاية بمنع الحفلات والتجمعات في مكان واحد ومراعاة التباعد بين الطاولات المتواجدة علي الشواطئ»، لافتا إلى استعانة الأندية بعدد من الطاولات والكراسي لزيادة عدد المقاعد ووضع مظلات للمواطنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار إلى أنه مع بداية الموسم الحالي توافد الآلاف من المواطنين علي شواطئ مدينة فايد بشكل كبير وهو ما اختلف عن العامين الماضيين.

نسبة الإشغال قد تصل إلي 100% واستدعاء المنقذين

واستكمل: «ارتفاع درجات الحرارة ساهم في هرب المواطنين إلي الشواطئ وأيضاً وجود أيام اجازات وفي هذا الأسبوع نننتظر توافد المواطنين بدء من الغد»، وأكد أن كافة الشواطئ لها أكثر من منقذ يتواجد بشكل دائم علي الشاطئ للتدخل حال حدوث أي طارئ مشيراً إلى أن العام الحالي رغم توافد المصطافين إلا أن الشواطئ لم تشهد حتى الآن حوادث غرق، لافتا إلى أن الموسم الفعلي يبدأ مع ثان وثالث أيام عيد الأضحي ويصل إلى ذروته يومي الخميس والجمعة آخر أيام الأجازة والمتوقع ان تصل فيها نسبة الإشغال إلى 100%.