الإعلان عن الأسعار الجديدة لـ البنزين.. الأحد

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن لجنة التسعير التلقائي للوقود ستنعقد يوم الأحد المقبل، لدراسة الأوضاع الخاصة بالسوق العالمية للنفط، وذلك لتحديد أسعار البنزين في السوق المحلية بجانب السولار والمازوت.

ويتساءل المواطنون عن موعد تطبيق أسعار البنزين، حيث تستمر الأسعار لمدة 3 أشهر مقبلة منذ بدء موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة.

سعر البنزين في مصر

يذكر أن لجنة تسعير الوقود اجتمعت منذ 3 أشهر مضت، وأعلنت أسعار البنزين والسولار الحالية التي صدر بها قرار رسمي منذ أبريل 2021 بنحو 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

سعر الوقود عالميا

وتحدد لجنة تسعير الوقود أسعار البنزين والسولار الجديدة في ضوء 3 مكونات هي: سعر برميل النفط خام برنت العالمي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى، ويتم بناء عليه تحديد سعر البنزين والسولار والمازوت في مصر.

3 قرارات مهمة

خلال الأيام المقبلة يترقب المصريون ثلاثة قرارات مهمة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تتمثل في تحديد أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للوقود، المرتقب أن تراجع الأسعار قبل نهاية الشهر الحالي، علاوة على بدء تسعير باقي الشركات الأجنبية لأسعار السجائر بعد إعلان تطبيق الزيادة لصالح التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إعلان البنوك تفاصيل مبادرة التمويل العقاري.