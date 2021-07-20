رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والصرف بالغربية

تفقد العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طنطا وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطات والوقوف على آخر المستجدات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

رفع حاله الطوارئ في 10 محطات

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها اليوم، إن الجولة شملت (محطة مياه كفر العرب - محطة رفع صرف صحي محلة مرحوم - أعمال إحلال وتجديد خط مياه بشارع جمال عبدالناصر بمحله مرحوم - محطة مياه محله مرحوم - محطه رفع صرف صحي تلبنت قيصر - محطة مياه تلبنت قيصر - محطة مياه شقرف - محطة رفع صرف صحي شقرف) واختتمت الجولة بمحطة رفع صرف صحي ببرما بمركز طنطا.

الالتزام بجدول التشغيل والصيانة الدورية

وشدد رئيس الشركة، على النظافة العامة للمحطات والالتزام بجدول التشغيل والصيانة الدورية، ورفع عينات المياه بصفة مستمرة والسرعة في صيانة الأعطال والحفاظ على المعدات والطلمبات الموجوده داخل المحطات.

متابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل على حل أي مشكلات

وأكّد أنَّه تمّ إصدار تعليمات لجميع رؤساء الفروع بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات الصرف الصحي وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

تأمين البوابات الرئيسية والأسوار لمحطات المياه والصرف

وأشار إلى تأمين البوابات الرئيسية والأسوار لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأكّيد تواجد الورديات في التوقيتات المحددة لكل دورية وتكليف الإدارة العامة للمتابعة والأمن بالجان مرور للمتابعة اليومية على المحطات والشبكات.

وأعلن وجود غرفة طوارئ مركزية لاستقبال جميع شكاوى المواطنين تمّ تخصيص الخط الساخن 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها بجميع مراكز ومدن المحافظة فى حينه.