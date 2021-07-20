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محمود مسلم

بوتين يهنئ المسلمين في روسيا بعيد الأضحى المبارك

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12:28 م | الثلاثاء 20 يوليو 2021
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بوتين، في رسالة التهنئة، التي نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: «إن هذا العيد القديم، الذي تعود جذوره إلى قرون، يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين والقريبين».

وأضاف: «أن هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية، التي تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة وتسهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي والتقاليد الأصيلة لشعبنا».

وأقيمت صلاة العيد في جامع موسكو الكبير، اليوم الثلاثاء، بحضور 80 شخصا فقط من رجال دين وموظفي الجامع بسبب ظروف وباء كورونا، وتم بث مراسم الصلاة مباشرة، عبر الإنترنت.

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