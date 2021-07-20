اعرفي حقك قبل خروجة العيد.. عقوبة التحرش تصل لـ7 سنوات و300 ألف غرامة
كتب:
ماريان سعيد
02:24 م | الثلاثاء 20 يوليو 2021
عقوبة التحرش - صورة تعبيرية
تعاني الفتيات والسيدات في فترة الأعياد من وقائع التحرش التي تتصدى لها الدولة المصرية بعدة وسائل أبرزها تغليط عقوبة التحرش حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في عدة مواد حيث وصلت العقوبات لـ7 سنوات سجن وغرامات تصل لـ300 الف جنيه
عقوبة التحرش بالتتبع والملاحقة
نصت المادة 306 مكرر (أ) على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
تكرر واقعة التتبع والملاحقة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة طلب رشوة جنسية
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.
عقوبة تحرش ذات السلطة
فإذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.