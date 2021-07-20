عاجل.. وفاة نجل شقيقة المطرب الشعبي أحمد شيبة في أول أيام العيد

أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة وفاة ابن شقيقته، اليوم، دون توضيح تفاصيل سبب وفاته.

وقال «شيبة» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إن لله وإن إليه راجعون.. توفي اليوم ابن أختي.. الرجاء الدعاء له».

أخر أعمال المطرب الشعبي أحمد شيبة

وقد انتهى المطرب الشعبي أحمد شيبة، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم «أنا عمو»، من المُقرر طرحها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «أنا عمو»، من غناء أحمد شيبة، وكلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها: «أنا نازل يا بني سوقكم، أنا جاي لوحدي أسوقكم، أنا طول العمر راكب، طول عمري كبير وفوقكم».

وكان أحمد شيبة، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة مع شركة شرقي برودكشن للإنتاج الغنائي والفني، التي تحمل اسم «عشان الحلوين»، عبر قناتهم الرسمية على «يوتيوب».

أغنية «عشان الحلوين» للفنان أحمد شيبة كان ينتظرها قاعدة كبيرة من الجمهور، خاصة أنها تتميز باللون الشعبي، الذي تعود من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

نجل أحمد شيبة يصاب بوعكة صحية شديدة

وكان محمد نجل الفنان أحمد شيبة، قد تعرض لأزمة صحية، ودخل على أثرها أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، حيث أصيب بميكروب حلزوني وارتجاع في المريء والتهابات وضيق في التنفس.

وكتب شيبة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آنذاك قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، ابني محمد بقي بخير وفي حالة كويسة دلوقتي، شكرا جدا لكل شخص دعاله وربنا يخليكم ليا يارب بالنسبة للناس اللي قالت لقدر الله كورونا أو أمراض أخرى في فيديوهات على يوتيوب، أحب أقول لكم إن كل الكلام ده غلط ومكنش ليه لازمة يتقال».