هل تشهد أسعار وحدات «مارينا» قفزة بعد ضمها للعلمين الجديدة؟.. الإسكان تجيب

كشف مصدر بوزارة الإسكان، عن أن الوزارة تعمل في الوقت على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة، في إطار صياغة هيكل إداري ستعلن تفاصيله خلال أيام.

الاختصاص الإداري لـ«مارينا» ينتقل من «المجتمعات العمرانية»

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن التقسيم الإداري قبل توجيهات الرئيس كان يقضي بإتباع مدينة مارينا لوزارة الإسكان، تحت اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية، فحين كانت العلمين القديمة تتبع إداريا محافظة مطروح، وبإنشاء مدينة العلمين الجديدة أصبح لها هيكل إداري معني بها وهو جهاز المدينة، وبناء على توجيه الرئيس ستندرج مارينا داخل هيكل مدينة العلمين الجديدة.

وحول إذا كان القرار المُنتظر صدوره إداريًا بشكل رسمي سيحرك أسعار الشراء في مارينا لنحو ارتفاع كبير، قال إن تحديد سعر متر الشراء متعلق بعدة عوامل أبرزها الخدمات والبنية الأساسية بشكل عام، لكن من الصعب أن يقترب سعر متر الشراء في مارينا لسعر متر الشراء في العلمين الجديدة، قائلًا «في العلمين الجديدة، شقق الإسكان المتوسط المتر فيها بـ23 ألف جنيه مثلا، والأبراج المتر وصل لـ58 ألف جنيه، في حين في مارينا المتر يتراوح سعره من 20 لـ22 الف جنيه».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قد اطلع على المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الاسكندرية وحتي مدينة السلوم غرباً وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية موجهًا بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة، مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ فيما يتعلق بالمشروعات القومية علي مستوي الجمهورية