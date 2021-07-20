عاجل.. السيسي يوجه بضم مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الاسكندرية وحتي مدينة السلوم غرباً وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي، بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة.

«الدلتا الجديدة» يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة

وتابع الرئيس السيسي، أيضًا المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل «الدلتا الجديدة»، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع «مستقبل مصر».

كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومطار العلمين الدولي، ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، ومن ضمن المشروعات الاساسية ايضاً لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنلوجيا والأكاديمية البحرية للعلوم والممشي السياحي على الكورنيش بطول 14كم والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لنحو 2 مليون نسمة، ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة.

الرئيس يطلع على تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي

كما اطلع الرئيس السيسي، في هذا السياق، على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولي الساحلي وطريق «وادي النطرون - العلمين».