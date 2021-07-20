«الاستشعار من البُعد» تدرب طلاب «آداب حلوان» على علوم الفضاء

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، حول توقيع الهيئة اتفاق شراكة مع كلية الآداب جامعة حلوان.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية، واستشارات فنية فى الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.

من جانبها، أشادت الدكتورة مها محمد، عميد كلية الآداب جامعة حلوان، بتوقيع الاتفاق، والذي سيسهم في تدريب الطلاب على علوم الفضاء ومجالات الاستشعار من البعد، مؤكدة أن الكلية تتطلع إلى مزيد من التعاون وتحقيق الإنجازات مع الهيئة، بما يسهم في الارتقاء بالنواحي التدرييبة للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

كما أكدت الدكتورة غادة عطا، رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد، أن الاتفاق يأتي فى إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في مختلف الجامعات المصرية، من خلال تقديم دورات متخصصة في هذه المجالات، فضلاً عن الإشراف على مشروعات التخرج الخاصة بطلاب كلية الآداب وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة.

وأضافت أنه تم الاتفاق أيضًا على تنفيذ برنامج متخصص لطلاب الكلية فى الاستشعار من البعد؛ لتأهيل طلاب الجامعة للمنافسة بسوق العمل.