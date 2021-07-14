وزير التعليم العالي يعتمد قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2021-2022

اعتمد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القواعد الخاصة بتنسيق الجامعات 2021-2022 ، لبدء العمل بها من العام الدراسي الجاري 2021-2022.

وتستعرض «الوطن» أهم قواعد تنسيق الجامعات، وهي كالتالي:

1- التأكيد على إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية؛ إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية .

2 - يتم تنسيق وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والأزهرية وغيرها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط، مع التأكيد على عدم ترشيح من سبق ترشيحه الحكومية المصرية، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

3 - اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان، مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط «المرشحين للفرقة الإعدادية»، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى أو العكس وفقا لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين فقط «المرشحين للفرقة الإعدادية».

4 - اعتبار كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، كلية فريدة، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقي الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس وفقا لقواعد التحويل غير المناظرة.

5- یكون القبول بكلية البنات جامعة عين شمس على النحو التالي:

(أ) بالنسبة لشعبة (بنات / آداب) تكون المناظرة لكليات الآداب بالجامعات المصرية و يكون القبول بها والترشيح لها طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي الكليات الآداب.

(ب) بالنسبة لشعبة (بنات / علوم) تكون المناظرة لكليات العلوم بالجامعات المصرية

(ج) بالنسبة لشعبة (بنات / تربية) المناظرة لكليات التربية بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقا لقواعد التوزيع الإقليمي لكليات التربية، ويتم توزيع الطلاب على الأقسام الداخلية بهذه الشعب داخليا عن طريق الكلية.

6- بالنسبة لدرجات الحافز الرياضي: الاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي وفقا للمعمول به في الأعوام السابقة، مع مراعاة التنبيه على أن تقوم الوزارات المختصة بإرسال كشوف أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها من أ.د وزیر التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال هذه الكشوف بعد اعتمادها لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد سالف الذكر.

7 - يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم بكليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة على حدة في ضوء ما يلي:

(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها.

(ب) النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك.

(ج) ترتیب رغبات الطلاب

(د) الأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.

8- عدد رغبات التنسيق التي يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكتروني، 75 رغبة لكل الشهادات التي تتقدم لمكتب التنسيق.

9 - التأكيد على الطلاب المصريين أن القبول بمكتب تنسيق القبول بالجامعات على الشهادات الأصلية والموثقة فقط ولا يقبل أي مستند آخر عوضا عن ذلك.

10 - حداثة المؤهل في جميع الشهادات الثانوية العامة المصرية «الثانوية المعادلة العربية والأجنبية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية» شرط أساسي لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فعند التقدم لتنسيق العام الجامعي 2021-2022 يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة الأجنبية والعربية أو الشهادات الفنية أو الثانوية الأزهرية قد اجتازها الطالب في العام الدراسي 2021/2020 ولا يقبل طلاب سنوات سابقة.