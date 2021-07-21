أخبار الطقس اليوم.. حار رطب على معظم الأنحاء مع سقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل أخبار الطقس اليوم الأربعاء الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال خبراء الأرصاد، إنَّه يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة التي ستعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

أخبار الطقس اليوم

ويسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع وفق خبراء هيئة الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء، أنَّ حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، أما البحر الأحمر فتكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 23

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 35 19

نويبع 40 29

طابا 36 23

كاترين 34 21

الطور 38 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 39 30

مرسى علم 39 27

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 29

أبو سمبل 43 29

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28.