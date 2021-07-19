حالة الطقس أول يوم العيد: رطوبة ورياح وأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يكون حالة الطقس أول يوم العيد شديد الحرارة على معظم المناطق، حيث أن حالة الطقس أول يوم العيد على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار رطب، حسبما عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني والإعلامية منة الشرقاوي.

نسبة الرطوبة في أول يوم العيد

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ تكون حالة الطقس أول يوم العيد مائل للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وستتراوح نسبة الرطوبة ما بين درجتين و4 درجات، وستكون نسب الرطوبة مرتفعة.

الطقس ليلا

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أنَّ يكون حالة الطقس أول يوم العيد في فترة الليل معتدلًا ورطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية خلال أول يوم العيد

وتشهد حالة الطقس أول يوم العيد أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 37 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24.

سيوة العظمى 37 والصغرى 23.

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25.

دمياط العظمى 31 والصغرى 25.

الإسماعيلية 37 الصغرى 25.

السويس العظمى 37 والصغرى 25.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

طابا العظمى 38 والصغرى 24.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 42 والصغرى 30.

الغردقة العظمى 41 والصغرى 30.

الفيوم العظمى 39 والصغرى 24.

بني سويف العظمى 40 والصغرى 25.

المنيا العظمى 40 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 42 والصغرى 26.

قنا العظمى 43 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 44 والصغرى 27.