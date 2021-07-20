الزراعة: ذبح 7500 أضحية مجانا بالمجازر الحكومية في أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة، أن المجازر الحكومية قامت بذبح 7500 أضحية للمواطنين بالمجان خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أعده الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، حول إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح اليوم الثلاثاء -أول أيام عيد الأضحى المبارك- وجاء في التقرير أن إجمالي المذبوحات 7500 رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز والجمال، وجاءت محافظة الجيزة في المركز الأول تليها الإسكندرية ثم البحر الأحمر والشرقية والقاهرة وكفر الشيخ.

وأضاف التقرير أن عمليات الذبح لاتزال مستمرة حتى نهاية اليوم، في المجازر الحكومية التي تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانا، بالإضافة إلى الإشراف الطبي للتأكد من سلامة الأضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف الحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين.