رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يهنئ السيسي بمناسبة عيد الأضحى

أرسل الدكتور عيسى إسكندر، مدير المرصد المتوسطي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعهد «أوريسبيس»، ورئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، هنأ فيها الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب إسكندر عن أمنياته الطيبة بأن يعيده الله على جميع أبناء الشعب المصري بالخير والأمن والسلام، وأن ينعم هذا الشعب العظيم بثمار ثورته المجيدة ثورة 30 يونيو، ولنعلم جميعًا أن حمى الوطن محفوظ بحفظ الله ورعايته من الشر وأهله.

وأضاف «إسكندر» أن الشعب المصري محاطٌ بعناية الله تعالى ورعايته، وتحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن يجعل الله مصر دولة العدل والمساواة.