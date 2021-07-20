عودة أغنى رجل في العالم إلى الأرض بعد رحلة للفضاء استغرقت 11 دقيقة

عادت الكبسولة الفضائية «نيو شيبرد» التي كانت تحمل على متنها أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، برفقة ثلاثة أشخاص آخرين، إلى الأرض، بنجاح، بعد إتمام رحلة تاريخية إلى حافة الفضاء.

وذكرت قناة «سي إن إن» الأمريكية، أن الأعضاء الـ4 على متن الكبسولة الفضائية - جيف بيزوس وشقيقه الأصغر مارك بيزوس، وطالب يبلغ من العمر 18 عاما يدعى أوليفر دايمن، والسيدة والي فانك البالغة من العمر 82 عاما - قد هبطوا سالمين في صحراء تكساس بعد أن اختبروا عدة دقائق من انعدام الجاذبية، في رحلة استغرقت نحو 11 دقيقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجرى بناء المركبة الفضائية «نيو شيبرد» من قبل شركة «بلو أوريجين» التي أسسها جيف بيزوس، في عام 2000. وفي أعقاب الرحلة الناجحة إلى حافة الفضاء أصبح الأعضاء الأربعة أول رواد فضاء يسافرون على متن مركبة فضائية تابعة لشركة «بلو أوريجين».وبذلك يصبح الطالب أوليفر دايمن، والسيدة والي فانك، أكبر وأصغر من يسافر إلى الفضاء.

وكان جيف بيزوس، قد تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون، أوائل الشهر الجاري، بعد 27 عاما من تأسيسه لهذه الشركة العملاقة.

وكان «بيزوس» قد أوضح في فبراير الماضي، أن آندي جاسي، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وكشف «بيزوس» في ذلك الوقت عن أن رغبته في التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون، كانت بسبب رغبته في تركيز طاقاته واهتمامه على المنتجات الجديدة والمبادرات المبتكرة.

وأكد بيزوس، أن سبب تخليه عن منصبه هو أنه يريد قضاء المزيد من الوقت في مشاريعه الأخرى، بما في ذلك «واشنطن بوست»، وشركة الفضاء «بلو أوريجين»، والعمل الخيري.