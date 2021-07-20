شهدت استقرارا في الأسعار.. أسواق الجملة تستأنف عملها ثاني أيام العيد

تستأنف أسواق الجملة في سوق العبور وسوق 6 أكتوبر عملها، غدا الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن الأسواق تعمل 3 ورديات في اليوم لتلبية احتياجات الأسواق، لافتا إلى توافر الخضر والفاكهة ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح «النجيب» أن خلال فترة عيد الأضحى يقل الطلب بشكل كبير على الخضر، بسبب التخزين قبل عيد الأضحى، فيما يتزايد الإقبال على الفاكهة خاصة في المصايف.

وأكد انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة، مشددًا على انتظام حركة سيارات نقل الخضر والفاكهة طوال اليوم، لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة المحافظات.

ومن جهته، توقع محسن الفيومي، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تراجع الطلب بشكل كبير خلال أيام عيد الأضحى، مع استقرار في الأسعار، مؤكدا أن عمليات إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف، وفقا للمعدلات الطبيعية.

وسجل سعر الطماطم 2.5 حتى 4 جنيهات وتباع البطاطس بأسعار تتراوح من 7 إلى 8 جنيهات، فيما تباع البامية بسعر من 14 إلى 15 جنيها والفاصوليا بأسعار تبدأ من 10 إلى 15 جنيها.

ويباع البصل من 3 إلى 4 جنيهات، ويباع الخيار من 10 إلى 12 جنيها للكيلو، والفلفل يباع من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو «تجزئة» والباذنجان يباع من 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.

ويباع العنب بأسعار تتراوح من 12 إلى 15 جنيها، والبطيخ يباع بأسعار تتراوح من 30 حتى 50 جنيها حسب الوزن والنوع، والكانتلوب يباع بأسعار تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويباع التين بأسعار تتراوح من 5 إلى 7 جنيهات.