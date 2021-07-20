هاني شاكر: أتمنى تقديم «دويتو» مع سيلين ديون وفيروز وسعد لمجرد

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه يتمنى أن يقدم «ديو» مع النجمة العالمية سيلين ديون وجارة القمر فيروز ونجوى كرم، مضيفًا في مقابلة تلفزيونية مع برنامج «شربل يستقبل»، المذاع على قناة «CNN عربية»، أنه لم يُطلب منه حتى الآن المشاركة في الموسم الثاني من برنامج «ذا فويس سينيور»، والذي شارك في موسمه الأول رفقة نجوى كرم وسميرة سعيد وملحم زين، مشيرًا إلى أن الاتفاق منذ البداية أن هذه التجربة إذا تكررت فإنه سيكون أحد المشاركين.

وحول الفنان غير المصري الذي يحب أن يقدم ديو معه، قال: «أحب سعد لمجرد»، كما تطرق نقيب المهن الموسيقية إلى أجمل أغنية سمعها في الفترة الأخيرة، موضحًا: «شغل عمرو دياب في الفترة الأخيرة عاجبني جدا، مثل اتعلموا ويوم تلات، وبالنسبة للأغنية غير المصرية، فأنا أفضل بالبنط العريض، واللي باعنا خسر دلعنا لراغب علامة».

وأشار، إلى أن نجله «شريف» أصبح منخرطا معه في أعماله الفنية: «مش هلاقي أحلى ولا أجمل ولا أأمن من شريف ابني إنه يبقى معايا خطوة بخطوة، وخصوصا إنه متابع أكتر مني وشايف أكتر مني وبيسمع حلو جدا شرقي وغربي، والبداية كانت جميلة، وهو عجبته الشغلانة، ومش هسيبه».

بدوره، ظهر «شريف» على الهواء، وسأله مقدم البرنامج: «هل هاني شاكر متعب أكتر كأب أم كفنان؟»، ورد قائلا: «مش متعب كفنان أو كأب».

وقال هاني شاكر: «شريف هو هاني شاكر الصغير، في عصبيته وحبه لحاجات كتير أنا بحبها، هو نسخة مصغرة مني».