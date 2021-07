رئيس وزراء كندا يزور مسجدا أثناء صلاة عيد الأضحى لتهنئة المسلمين

زار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الثلاثاء، مسجد هاملتون بكندا، خلال صلاة عيد الأضحى، ليقدم التهاني بالعيد، مدينا حوادث الإسلاموفوبيا (الخوف المرضي من الإسلام) الأخيرة، بالتزامن مع كلمة أخرى هنأ فيها المسلمين بالعيد ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

Prime Minister Justin Trudeau has arrived at the Hamilton Mountain Mosque to deliver remarks on Eid al-Adha. @CHCHNews pic.twitter.com/5xy1Frr4G3