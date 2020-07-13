رئيس وزراء كندا: المناقشات جارية مع أمريكا بشأن تمديد إغلاق الحدود

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم، إن المناقشات مع الولايات المتحدة جارية بشأن قضية اغلاق الحدود بين الدولتين، مضيفا أنه يتوقع أن يكون هناك المزيد من التفاصيل حول الموضوع في وقت لاحق من الأسبوع.

يأتي هذا بعد أن تحدث ترودو هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر صباح الاثنين، على الرغم من أن الحدود لم تكن من بين مجموعة الموضوعات التي قال رئيس الوزراء أن الزعيمين العالميين ناقشاها، على الرغم من الموعد النهائي لإغلاق الحدود يوم 21 يوليو الجاري.

وقال ترودو، للصحفيين اليوم، "استطعنا في كل شهر تمديد إغلاق الحدود ليشمل جميع السلع والخدمات الأساسية باستثناء تلك الخدمات، وهذه المناقشات جارية مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، حيث إننا على بعد أسبوع من الموعد النهائي التالي للإغلاق".

وأضاف "سنواصل العمل بجد للحفاظ على سلامة الكنديين والحفاظ على تدفق اقتصاداتنا ، سيكون لدينا المزيد لنقوله في وقت لاحق هذا الأسبوع".وتعرضت كندا لضغوط لإعادة فتح الحدود المشتركة، على الرغم من ارتفاع أرقام حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وفي نهاية يونيو، أصبحت الولايات المتحدة موطنا لأكبر عدد من الإصابات المبلغ عنها في العالم: أكثر من 2.2 مليون. وقد ارتفع هذا العدد منذ ذلك الحين إلى أكثر من 3.3 مليون شخص.

وعلى الرغم من هذه الأرقام ، كتب 29 عضوا من الحزبين في الكونجرس الأمريكي رسالة مفتوحة إلى وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، يدعو الحكومة الكندية إلى التخطيط لإعادة فتح تدريجي للحدود بين كندا والولايات المتحدة والنظر في تخفيف التدابير الحالية.