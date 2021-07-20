أسما شريف منير تحذف صورتها بملابس مكشوفة: «انجرفت ورا دنيا مش باقية»

نشرت أسما شريف منير صورة لها تظهر فيها بملابس مكشوفة، عبر حسابها على إنستجرام، لكنها عادت بعد دقائق وقامت بحذفها ونشرت صورة جديدة، واعتذرت لجمهورها قائلة: «مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر، وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت إني عايزه ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح إنه بقى شكله حلو عليا، بس الصح صح، مش هقاوح».

وأضافت أسما شريف منير: «أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي، بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر وهحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي».

وتابعت: «البنات اللي بتتابعني بيلبسوا لبس حلو وفي نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب إن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول إنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق. واختتمت: «كل سنة وانتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا.. بحبكم».

انفصال أسما منير عن محمود حجازي

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت في شهر أبريل الماضي، انفصالها رسميا عن الفنان محمود حجازي، قائلة: «إحنا كان فيه بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».

وكتبت أسما شريف منير، عبر خاصية الـ«ستوري» عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. ماحصلش نصيب.. بكل احترام.. ونقطة.. ربنا يكرمنا احنا الاتنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية بعد إذنكم.. إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».