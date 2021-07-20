بجانب الأضحية.. أول ظهور لميار الببلاوي بعد إصابتها في قدمها «صور»

هنأت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونشرت صورًا لها مع الاضحية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويعتبر ذلك الظهور الأول لها عقب حادث قدمها، وعلقت قائلة: «آخر نصايحي للأضحية.. ربنا يتقبل».

وأعلنت ميار الببلاوي، أول يوليو الجاري، إصابتها في أصابع قدمها، بعد سقوط «ضلفة» الدولاب عليها، ما أدى إلى كسر أصابعها.

ونشرت عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، صورة لقدمها، وعلقت قائلة: «آسفة لبشاعة المنظر، وعارفه إنكم زهقتوا مني، بس والله ما عارفة أقول ايه غير يا رب الصبر من عندك، بفتح ضلفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع، وصابعي الكبير تهتك تماما، وعملت عملية شالولي الضافر، دي رجلي الشمال، اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا».

وأضافت: «بس الحمد لله متكسرش ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر، مكسوفة أقول ادعولي، بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفة أنكم زهقتوا مني بس دا قضاء ربنا، اللهم لا اعتراض».

كما أجرت، في يونيو الماضي، عملية جراحية، حيث أعلن ابنها عبر «فيس بوك»، خضوع والدته لعملية جراحية في أحد المستشفيات الكبرى في مصر، ونشر صورة لها عقب خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من عمليه دي نعمة شكرا يا رب».