ميار الببلاوي تدعم حلا شيحة: ذاقت «حلاوة الطاعة» مع معز مسعود

دافعت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، عن موقف الفنانة حلا شيحة، التي هاجمت عبر حسابها بـ«انستجرام» الفنان تامر حسني، الذي شاركته بطولة فيلم «مش أنا» وتبرأت من مشاهدها التي وصفتها بأنها «تغضب ربنا» على حد قولها، فضلًا عن هجومها على الوسط الفني الذي افتتن بالشهرة على حسب قولها.

ميار الببلاوي: قابلت معز مسعود في دروس دينية لعمرو خالد في بيروت

وقالت الببلاوي، عبر حسابها بـ«انستجرام»: أنا عارفة اللي فيه حلا شيحة دلوقتي، استحلفكم بالله تتفهموا موقفها وإحساسها هي عاوزة تتبرأ أمام الله من حاجة مكنتش عاوزاها، وهو القرار اللي عكس فطرتها الدينية.

ميار الببلاوي: حلا شيحة تريد حرق مراكب العودة للفن

وتابعت: حلا من جواها حلو أوي، والقائمين على الفيلم ناس محترمين، ووافقت على التصوير وحصلت على أجرها، ولكن التمس لأخيك 70 عذرًا فإن لم تجد فـ 100، وأغلب ظني إن حلا شيحة عايزة تحرق مراكب العودة مرة تانية ومش قصدها أي إساءة لأي فنان.

واستطردت: كنت زعلانة أوي لما حلا شالت الحجاب وكنت بدعيلها بظهر الغيب، ولما رجعت للفن حسيت إنها غير متزنة، وأنها تعرضت لصدمة ضربت أساس عقيدتها، وشجعها اللي حواليها وكأنهم كانوا بيدعموها.

وأكملت: حلا شيحة ذاقت حلاوة الطاعة، لحد ما تزوجت معز مسعود، وأنا أعرفه من خلال كورس كنا بناخده في بيروت في بداية حجابي مع عمرو خالد، الحب والسند مع بذرة الإيمان والتقوى ظهر على حلا.

كانت حلا شيحة، قد كتبت عبر حسابها على موقع «انستجرام» قائلة: تفاجئت بكليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في أيام ذي الحجة أيام مباركة، خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود.

وتابعت: احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شوفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل و بننسى.

واستطردت حلا شيحة قائلة: أنا مش حتكسف من حد أنا توبت من المشاهد دي و هي لا تصح وأنا غلطت و بصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الأخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا.

وتابعت: الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وبفكرك يا تامر إنت اللي قولت أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا.