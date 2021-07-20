عاجل.. اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في الخفافيش البريطانية

اكتشف علماء بريطانيون نوعًا جديدًا من فيروس كورونا، في الخفافيش البريطانية، مرتبط بـ«سارس-كوفيد-2»، العدوى التي تسبب «كوفيد19». وقامت الباحثة الجامعية إيفانا مورفي، من جامعة «إيست أنجليا»، بجمع المواد البرازية من عشرات الخفافيش من نوع حدوة الحصان، ووجدت تسلسل جينوم فيروس كورونا جديد في واحدة من 53 عينة، بحسب ما أوردت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وقالت «مورفي» إنها تأمل ألا يقود الاكتشاف الناس إلى اضطهاد الخفافيش، مضيفة: «مثل كل الحيوانات البرية، إذا تُركت بمفردها، فإنها لا تشكل أي تهديد»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجرت تسمية الفيروس الذي حدده خبراء في الصحة العامة بإنجلترا، باسم RhGB01. وقال الخبراء إنه من غير المرجح أن يهدد البشر ما لم يتحور، ولا يوجد دليل على أنه انتقل حتى الآن.

من جانبها، قالت ديانا بيل، من جامعة «إيست أنجيليا»، إن الأنواع المكتشفة حملت على الأرجح RhGB01 لآلاف السنين، ولم يجر اكتشافها سوى الآن بعد إجراء البحث الجديد. ودعت إلى مزيد من الدراسات حول أنواع مختلفة من الخفافيش والفصائل الأخرى.

وأضافت "بيل": «جرى العثور على خفافيش حدوة الحصان في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا. وجرى العثور على فيروسات مماثلة في أنواع أخرى من خفافيش حدوة الحصان في الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية».