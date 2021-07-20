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محمود مسلم

جبهة تحرير تيجراي تعلن احتجازها 5 آلاف جندي أثيوبي ورئيس عمليات القيادة الشرقية

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وكالات
08:35 م | الثلاثاء 20 يوليو 2021
تيجراي

تيجراي

أصدرت القوات العسكرية لجبهة تحرير تيجراي، بيانًا عسكريًا كشفت فيه أحدث أسراها من القوات الإثيوبية النظامية.

وقالت الجبهة في بيانها العسكري، إن العقيد أول «ياسين»، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي في قبضة جيش تيجراي.

وتحتجز قوات تيجراي نحو 5 آلاف من القوات الحكومية الإثيوبية التي هاجمت الإقليم، بعد إطلاق سراح ألف أسير آخر، مشيرة إلى أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها. 

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