تعرض رئيس مالي المؤقت الكولونيل عاصمى جويتا، إلى محاولة طعن، اليوم، على يد مسلحين، أحدهما كان يحمل سكينًا، خلال صلاة عيد الأضحى بالعاصمة باماكو، وهو ما أثار تساؤلات عن من هو رئيس مالي المؤقت الكولونيل عاصمى جويتا؟

وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه: «بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجهًا لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن جويتا من الخلف لكن شخصًا آخر أصيب».

من هو رئيس مالي المؤقت الكولونيل عاصمى جويتا؟

ولد رئيس مالي المؤقت الكولونيل عاصمى جويتا في 1983، وتخرج في مدرسة كوليكورو العسكرية المالية المتخصصة في الأسلحة المدرعة وسلاح الفرسان، في عام 2014 انضم رئيس مالي المؤقت الكولونيل عاصمى جويتا، إلى القوات الخاصة، وفي العام التالي أشرف على تنسيق العمليات الخاصة لوزارة الدفاع، بعد قصف فندق راديسون بلو في باماكو.

في 2018 جرى تعيينه رئيسًا للقوات الخاصة في مالي، وقاد عمليات في شمال ووسط مالي، وكذلك خارج البلاد، ضمن وحدات دولية بدارفو.

وكان الكولونيل عاصمى جويتا، يقود القوات الخاصة المالية في وسط البلاد برتبة عقيد، بعد أن تلقى تدريبات في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وواجه الجماعات المسلحة المتطرفة في البلاد. وسيطر «جويتا» على السلطة في أغسطس 2020، بعد الإطاحة برئيس مالي المنتخب ديمقراطيا إبراهيم أبو بكر كيتا، ثم وافق على تأسيس حكومة انتقالية بقيادة رئيس ورئيس وزراء مدنيين، لكنه في 24 مايو، أطاح بهما بعد أن قاما بتعديل وزاري أسفر عن تهميش اثنين من أنصار المجلس العسكري دون التشاور معه.

وأدى «جويتا» بعدها اليمين رئيسا لحكومة انتقالية في يونيو، متعهدا باستمرار البلاد على المسار السليم للعودة إلى الحكم المدني من خلال إجراء انتخابات في فبراير 2022، وتجيب المعلومات السابقة عن سؤال من هو رئيس مالي المؤقت الكولونيل عاصمى جويتا.