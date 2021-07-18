مالي تعلن اختطاف 5 عاملين في شركات بناء بالقرب من الحدود مع موريتانيا

أعلن الجيش المالي، أن 3 صينيين وموريتانيَين اثنين، يعملون في شركات بناء، قد خطفوا بالقرب من الحدود مع موريتانيا، موضحا أن الهجوم الذي استهدف موقعاً على بعد نحو 55 كيلومتراً من مدينة «كوالا» في جنوب غربي البلاد، دمر أيضا معدات بناء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكالة موريتانية: مهاجمون أشعلوا النار في صهريج وقود قبل الفرار

من جانبها، أوضحت وكالة «الأخبار» الموريتانية، أن المهاجمين الذين وصلوا على دراجات نارية، أشعلوا النار في صهريج وقود قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما أشارمسؤول عسكري - طلب عدم كشف هويته- إلى أن إطلاق سراح الرهائن أولوية.

وفي الصومال، دمر الجيش الوطني، أمس السبت، قواعد لحركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية خلال عملية عسكرية في ناطق ميردغجول حرسي فين وبولاعلي بمحافظة مدج وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبدأت قوات الجيش الوطني الصومالي وقوات الدراويش في وقت سابق، تنفيذ عملية أمنية مشتركة واسعة لملاحقة فلول الحركة الإرهابية في المناطق الواقعة في جنوب محافظة «مدج» شمال وسط الصومال.

وأمس الأول الجمعة، قتل قيادي بارز في التنظيم الإرهابي، على أيدي القوات الوطنية الخاصة «دنب»، أثناء عملية عسكرية جرت بإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وقال القائم بأعمال قائد كتيبة 16 للجيش الوطني الصومالي، النقيب حسن محمد عثمان، إن العملية استهدفت، المدعو نور طجول، في منطقة «عليو برو»، حيث تمت تصفيته.

وأضاف «عثمان» أن القيادي الإرهابي القتيل، كان مسؤولا ماليا، يعمل على ابتزاز أموال القرويين.