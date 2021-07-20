سالي عبد السلام تودع برنامجها بالبكاء: أنا مش عيوطة «فيديو»

تأثرت الإعلامية سالي عبدالسلام، وبكت على الهواء مباشرة، بسبب انتهاء عرض برنامجها «قصة حقيقية» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بسبب خريطة البرامج الجديدة.

وقالت «عبدالسلام»، وهي تحاول التماسك، في أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامجها على القناة الأولى: «أنا مش عيوطة، أنا مش جاية أعيط، بس كل ما بشوف إنجاز إحنا عملناه، أو حاجة إحنا عملناها، أنا بقيت بتأثر أوي، وبفرح أوي وبنام مرتاحة، الحمد لله رب العالمين، اللهم بارك، واللهم لك الحمد».

وأضافت: «من أجمل الحكم اللي سمعتها في حياتي وبفتكرها دايما، هي: إن كان نصيبك في الدنيا هو لين قلبك فقد نجو، تخيلوا حد كدة ربنا زرقه لين القلب، ويبقى قلبك حلو، عشان كدة لما اتعرض عليا برنامج قصة حقيقية، كنت طايرة من الفرحة بجد، لأنه برنامج حقيقي بيتكلم عن ناس عايشين بينا، ومحتاجين حد يقولهم كلمة حلوة ويجبر بخاطرهم».

وأوضحت أن الجمهور الذي يستقل المترو، والميكروباص، والناس العاديين هم جمهور برنامجها، مشددة: «أنا عارفاكم كويس، وأعرف إن فيه ناس في القهاوي، وناس في محلات الحلاقة بيشغلوا البرنامج ويستمعون له، وكنت ببقى مبسوطة أوي».

وتابعت: «أنا أخدت كمية دعوات في البرنامج ده! ما شاء الله، ربنا يجعلها من نصيبي، وبعض الناس بقوا يقابلوني في الشارع يقولولي: (ممكن تقويني!) وأنا والله العظيم بقيت أحضنهم وأقولهم إنتو على راسي، وأحلى حاجة في البرنامج إنه عرفني إنه كلنا أبطال في قصص حياة بعض، ومحدش فينا خالي من المشاكل».

يذكر أن برنامج قصة حقيقية من تقديم الإعلامية سالي عبدالسلام على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وكان يعرض بعض المشاكل الحياتية التي يتعرض لها الجمهور، الذي يرسلها إلى البرنامج.