أحمد سعد: أبطال «الاختيار» ماتوا بسببي وعشاني.. وليهم عليا أفضال

قال الفنان أحمد سعد، إن أول أغنية تتر مسلسل غناها في حياته، كانت مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي، والذي نصحه بأن يتقمص شخصية بطل المسلسل أثناء أداء الأغنية حتى يصل الإحساس إلى الجمهور، ولذلك يحاول تقمص شخصيات أبطال المسلسلات التي يغني «التتر» الخاص به.

وأضاف «سعد» في لقاء مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الثلاثاء: «في مسلسل الاختيار حدثت لي مشكلة كبيرة، لأن أبطال المسلسل الحقيقيين ماتوا بسببي وعشاني، وهم ليهم عليا أفضال، وكل ما أغني أحس إنهم أحسن من غنايا، وأحاول أغني بشكل أفضل، والغناء اللي نزل أبسط وأقل من المحاولات التانية لكن كان فيه تأثر كبير جدًا».

وعن قدرته على غناء مختلف ألوان الفن، أشار «سعد» إلى أنه في صغره بدأ حياته بقراءة وتلاوة القرآن، وتعلم القراءة من كبار المشايخ، ولذلك كانت أغاني مثل أغاني أم كلثوم وعبدالوهاب ليست صعبة بالنسبة له، لأن هؤلاء المشايخ لديهم قدرات صوتية كبيرة جدًا، وأكبر من أي مطرب أو مغني.

وكشف عن أنه في بداية حياته الفنية تعلم كل أنواع الموسيقى، وكان يحب الاستماع لكل ألوان الغناء، حتى الهندي والإسباني، وأصدقاؤه كانوا يرشحونه، لعمل «كاراكتر» في أغاني المشاهير، موضحًا: «يعني لو عايزين مثلا حد جزائري مثلا يجيبوني أقلد الجزائريين في خلفية الأغنية».

وتابع أنه في أحد المرات كان يؤدي «كاراكتر» في أغنية للفنان راغب علامة، ثم قال لراغب علامة إن الألبوم يحتاج إلى أغنية قوية، فسأله: «هو أنت بتلحن عشان تقول كدة»، فرد عليه: «لا بس لو حبيت ألحن هلحن»، معقبا: «وقتها مكنتش لسة بلحن ولا أي حاجة بس مكانش معايا غير الثقة ماشي بيها في الوسط الفني، وبالفعل خلال 24 ساعة لحنت له أغنية (طب لية كدة) والأغنية نجحت جدا، وبعدها بدأت ألحن وأغني بنفسي».