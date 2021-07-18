التفاصيل الكاملة لتريو «يا عراف».. تجمع أحمد سعد بـ زعيم ونوردو

يطرح المنتج ياسر القصراوي وشركة كامب، بعد أيام تريو غنائي جديد بعنوان «يا عراف» تجمع كلا من الفنانين أحمد سعد وأحمد زعيم، والتونسي نوردو.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وإخراج ياسين حسن، وتم تصويرها بين مصر والإمارات وأقيم لها مؤتمر صحفي خاص بالقاهرة.

نوردو: سعيد بالتواجد فى الساحة الغنائية المصرية

عن كواليس الأغنية، قال المطرب التونسي نوردو لـ «الوطن»، إنه سعيد لتواجده في الساحة الغنائية المصرية، وأشار إلى أنه يسعى للتواجد في مصر سواء في التمثيل أو الغناء.

أما أحمد زعيم فأكد أن الأغنية عرضها في البداية عليه الموزع توما، ثم قام بتلحينها ولكن توما أصر على أن يقدمها كمطرب، واقترح اسم أحمد سعد ثم تطورت الفكرة بمشاركة نوردو لتصبح أغنية عربية غير تقليدية.

أما المنتج ياسر القصراوي، فقال إن الشركة سعيدة بالتعاون مع نوردو وسيكون نجما في الساحة المصرية مثلما حقق نجومية في تونس وشمال أفريقيا والأغنية تم إنتاجها بميزانية كبيرة لكي تخرج بشكل متميز وهناك مشروعات أخرى لنوردو مع الشركة سيعلن عنها قريبا.

كانت شركة كامب والمنتج ياسر القصراوي قد طرحوا منذ أسابيع أغنية «زحمة الأيام»، من غنائي الرباعي إيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري ومصطفى قمر، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل سامح العجمي والملحن الراحل أشرف سالم، واللذان ظهرا خلال الكليب رغم تصويرها بعد رحيلهما، إلا أن فريق عمل الكليب قرر ظهورهما كنوع من التكريم لهما.

وحرص المطرب مصطفى قمر على الترويج للكليب خلال صفحته على «انستجرام» قبل طرح الكليب بساعات، حيث كتب «اتفرجوا على غنوة زحمة الأيام كلمات أخويا المرحوم الشاعر سامح العجمي، رفيق المشوار الله يرحمه ولحن المرحوم أخي الصغير أشرف سالم أجدع أخ الله يرحمه، وبنغني كلنا في الغنوة أنا وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري، أحبائي وعشرة العمر أخوتي الغاليين، ادخلوا شوفوها على اليوتيوب واترحموا على كل شخص غالي فقدناه وادعوله بالرحمة، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ أحبائكم وأهاليكم».