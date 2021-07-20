برنامج بيغاسوس للتجسس.. إسرائيل طورته وماكرون أحد ضحاياه

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن سلطات إحدى دول المغرب العربي استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس المطور من شركة NSO الإسرائيلية لمراقبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذكرت الصحيفة أن أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها أحد الأجهزة الأمنية بهذه الدولة لمراقبتها عبر برنامج بيغاسوس للتجسس، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وكشفت الصحيفة أنه تم أيضا مراقبة أرقام الهواتف الخاصة برئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، بالإضافة إلى 14 من أعضاء الحكومة الآخرين.

كيف يعمل برنامج بيغاسوس للتجسس؟

وأثارت التقارير التي كشفت استخدام عدة دول لبرنامج بيغاسوس على الهواتف الذي طور في إسرائيل ردود فعل مدوية، خصوصا وأن هذا البرنامج يستهدف نشطاء وسياسيين وصحافيين ومؤسسات إعلامية.

وأثار ذلك الفضول بمعرفة طريقة عمل برنامج بيغاسوس للتجسس وكيفية اختراقه للهواتف وكيفية جمعه معلومات بشأن الأشخاص الذين يتتبعهم، مع أن شركات التكنولوجيا العملاقة تصرف مبالغ طائلة سنويا لحماية أجهزتها من الاختراق.

تكشف التقارير الصحفية المتعلقة ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي الصنع، أن الطرف الرئيسي الذي استغل البرنامج هي حكومات حاولت تعقب هواتف نشطاء وصحافيين ومديري شركات وسياسيين، بحسب تقرير لفرنسا 24. فكيف يعمل هذا البرنامج؟ وكيف يخترق الهواتف وماذا يفعل إثر ذلك؟

كيف يخترق برنامج بيغاسوس للتجسس الهواتف؟

يعتقد باحثون أن الإصدارات المبكرة من برنامج التجسس التي كشفت لأول مرة عام 2016، استخدمت رسائل نصية مفخخة لتثبيت نفسها على هواتف المستهدفين.

ويجب أن ينقر المستهدف على الرابط الذي وصله في الرسالة حتى يتم تحميل برنامج التجسس، لكن ذلك حد من فرص التثبيت الناجح، لا سيما مع تزايد حذر مستخدمي الهواتف من النقر على الروابط المشبوهة.

استغلت الإصدارات الأحدث من برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة إن إس أو غروب الإسرائيلية ثغرات في تطبيقات الهواتف النقالة الواسعة الانتشار.

في عام 2019، رفع تطبيق المراسلة واتساب دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية قال فيها إنها استخدمت إحدى الثغرات المعروفة باسم ثغرة يوم الصفر في نظام التشغيل الخاص به لتثبيت برامج التجسس لنحو 1400 هاتف.

وبمجرد الاتصال بالشخص المستهدف عبر واتساب، يمكن أن ينزل بيغاسوس سرا على هاتفه حتى لو لم يرد على المكالمة.

وورد في الآونة الأخيرة أن بيغاسوس استغل ثغرا في تطبيق «آي ميساج» الذي طورته شركة آبل، ومن المحتمل أن ذلك منحها إمكان الوصول تلقائيا إلى مليار جهاز آي فون قيد الاستخدام حاليا.