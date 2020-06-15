حافظ على شغلك وبياناتك المصرفية.. ازاي تحمي اللاب توب من برامج التجسس؟

حالة من الذعر استمرت لمدة 6 أشهر على التوالي، سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي جعلت الحكومة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما ناشدت المؤسسات والهيئات التقليل من العمالة الموجوده بها لنسبة 50%، ما أدى إلى لجوء الكثيرين إلى العمل من المنزل باستخدام اللاب توب الخاص به، وتستعرض "الوطن" بعض المؤشرات التي تدل على وجود برامج تجسس على اللاب توب وطريقة التعامل معها، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك.

مؤشرات تدل على وجود برامج تجسس على اللاب توب

- عندما يتم تصفح نوافذ غير التي يتم اختيارها عند الضغط عليها.

- إذات تغيرت الصفحة الرئيسية لبرنامج التصفح فجأة أو على نحو متكرر.

- ظهور أشرطة أدوات جديدة وغير متوقعة.

- عند تكرار ظهور رسائل الخطأ error.

- البطء في تحميل أحد البرامج أو التطبيقات.

وعند ظهور تلك العلامات على اللاب توب، يمكن للمستخدم إجراء عدة خطوات تقلل مخاطر الإصابة ببرامج التجسس والتي تتمثل في الآتي:

نصائح لحماية اللاب توب من برامج التجسس

- تحديث نظام التشغيل وبرامج التصفح الموجودة على الجهاز.

- ضبط إعدادات نظام لتشغيل وبرامج الحماية لتحديثها تلقائيا للوصول إلى وسائل الحماية.

- استخدام وتثبيت برامج مكافحة الفيروسات والتجسس وتحديثها بشكل دوري.

- عدم تحميل البرامج المجانية إلا من خلال المواقع المعروفة.

- عدم الضغط على الروابط الوهمية والمجهولة.

- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات المهمة والخاصة حتى يكون هناك بديلا حال فقدها.

- وعند الشك بإصابة اللاب توب بأحد برامج التجسس، يجب على الفور التوقف عن التسوق وإجراء الأنشطة المصرفية وأي من العمليات التي تتطلب دخول كلمة مرور حتى لا يتم اختراق أي من الحسابات الخاصة بالعميل.