توقعات دولية بتضاعف قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر خلال 4 سنوات

توقعت مؤسسة «فيتش سولوشنز» الدولية، أن تصل قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر بحلول عام 2025، إلى ما يقرب من 140 مليار جنيه مصرياً، وذلك حسب تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، نقل خلاله تقديرات «فيتش».

سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر يتجه للانتعاش

وقال «المركز»، في تقريره: «تناول التقرير الصادر عن وكالة فيتش سولوشنز بعنوان «تقرير تقنية المعلومات: توقعات لمدة 5 سنوات حتى عام 2025»، واقع سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً على المدى المتوسط.

وتابع: «وأوضح التقرير أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر، شهد تراجعاً في النمو عام 2020؛ نتيجة ضعف الطلب، وحالة عدم اليقين المصاحبة لجائحة (كوفيد -19)، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت عدة جهود استطاعت من خلالها تعويض التراجع من خلال مجموعة من تدابير التحفيز، والإنفاق المرتبط بمبادرات الرقمنة الحكومية».

وواصل: «تشير التحليلات إلى أن التركيبة السكانية بمصر ستعمل كمحفز لتطوير سوق تكنولوجيا المعلومات، وذلك وسط توقعات بزيادة عدد السكان الذين يشترون الأجهزة، وتتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 عاماً، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 1.7%، خلال الفترة 2021 -2025».

الخدمات المصرفية والتحول الرقمي يقودانه للصعود

واستطرد: «ستؤدي المعاملات التكنولوجية، مثل التجارة الإلكترونية والمدفوعات أو الخدمات المصرفية عبر الهتاف المحمول، إلى زيادة استثمارات تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الرئيسية مثل تجارة التجزئية، والجملة، والخدمات المالية».

وواصل: «وتمثل القوة الشرائية، والنمو السكاني أيضاً محركين مزدوجين لنمو الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخيصة على المدى المتوسط، من خلال توسع الطبقة المتوسطة وزيادة ثراء أصحاب الدخل المرتفع، بالإضافة إلى ذلك توجد إمكانات للنمو تمكن من اللحاق بالركب في القطاع الخاص من خلال زيادة دمج تكنولوجيا المعلومات في عمليات القطاعين الخاص والعام على خلفية القوة الشرائية القوية واتجاهات النمو السكاني».

وأردف: «وعلي هذا الأساس، من المتوقع أن تكون هناك فترة مستدامة من النمو المرتفع لسوق تكنولوجيا المعلومات في مصر على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن تنمو سوق تكنولوجيا المعلومات بنسبة 16.5% بالعملة المحلية في عام 2021، لتصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 74.5 مليار جنيه».