وزيرة الثقافة تشيد بنجاح المشاركة الأولى لـ«معلومات الوزراء» بمعرض الكتاب

أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالنجاح البناء الذي حققته المشاركة الأولى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من خلال الجناح المخصص له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ52، حيث أظهرت المتابعات الميدانية لفريق عمل المعرض، حجم الإقبال الجماهيري المتميز، وتفاعل الرواد مع سلسلة الخدمات والتطبيقات المعلوماتية، التي قدمها فريق عمل الجناح الخاص بالمركز، الذي يعد أهم المراكز البحثية ذات الريادة المتميزة في إتاحة المعلومات والاحصائيات التي يعتد بها في صنع واتخاذ القرار.

كما أثنت الوزيرة، في بيان قبل قليل، على الجهود المبذولة في إطار تبادل التعاون الثقافي والفكري الحاصلة بين وزارة الثقافة والمركز، لتقديم أفضل الخدمات المعلوماتية للجمهور المصري، إبان مدة إقامة المعرض.

يُذكر أن جناح المركز، يستهدف تقديم مجموعة متميزة من البرامج الخدمية للجمهور، تتضمن إصدارات المركز وأنشطته وإنجازاته، ومختلف الجوائز التي نالها المركز، مع تصدره قائمة مراكز الفكر على مستوى العالم، وكذلك الترويج للتطبيق الإلكتروني، الذي أطلقه مؤخرا تحت اسم (IDSC)، الذي يُعد منصة مهمة من منصات التواصل مع الجمهور.

ويُتيح من خلالها المركزُ، البيانات والمعلومات المحدثة من مصادرها المتنوعة؛ لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، وتبلغ محتويات التطبيق، نحو 2000 قيمة وعنصر بيان، لمؤشرات محلية وعالمية، فضلا عن أسعار السلع محليًّا وعالميًّا، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية وأسعار صرف العملات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر، أن المركز يستهدف إتاحة المعلومات ودعم اتخاذ القرار وإثراء البنية المعلوماتية، وإتاحتها لمجتمع المستفيدين، خاصةً أنه يمتلك مكتبة تُعتبر نموذجًا مصريًّا متميزًا لمكتبة متخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من شأنها مساندة جهود المركز بتوفير مصادر المعلومات بكل أنواعها وأشكالها، فضلا عن قواعد البيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري، بهدف دعم توجهات المركز نحو خدمة متخذ القرار.

وكان معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، انطلق في 30 يونيو الماضي، ومن المقرر أن يختتم فعالياته غدا الخميس، تحت عنوان «في القراءة حياة».