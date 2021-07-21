هيئة ميناء دمياط تستقبل 19 سفينة في اول أيام عيد الأضحى

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6841 طنا تشمل: 6241 طن فوسفات، و600 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12834 طنا، تشمل: 2000 طن خردة، و1000 طن ذرة، و1335 طن فول، و669 طن عدس، و8730 طن زيت طعام.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 57 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بقدونس)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم حجازى)، وفواكه (عنب)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 215 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1092 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25014 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 503 شاحنات.

وكان شهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للإتحاد الأوروبي.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلي كلا من معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.