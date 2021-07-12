توقيع منحة ميناء دمياط لتأهيل الشباب للعمل بموانئ المتوسط

شهد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للإتحاد الأوروبي.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلي كل من معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة حورس، والغرفة التجارية لمحافظة دمياط، والمدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة، وعدد من كبرى الشركات العاملة بميناء دمياط.

وأوضح اللواء وليد عوض أن برنامج المنحة يستهدف تدريب 582 شاباً وفتاة على مدار 3 سنوات، بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والشركات الكبرى، للمساهمة في تنمية المجتمع، من خلال العمل على تأهيل الشباب والمرأة من الطلبة والخريجين بمحافظة دمياط، وتزويدهم بالمهارات والتدريب والخبرات المهنية اللازمة، لتحسين فرص عملهم خاصةً في الموانئ البحرية.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم جاء تتويجاً لجهود الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التي أثمرت عن فوز ميناء دمياط بتنظيم المنحة، رغم المنافسة التي شهدناها من عدد من الدول والجهات الدولية.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمنحة، كل من نائب رئيس مجلس الإدارة، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، وأعضاء اللجنة المختصة بهيئة ميناء دمياط.